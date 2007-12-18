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    «Авангард» вернется в Омск в сентябре 2021 года. Будет реконструкция «Арены-Омск»

    Теги Авангард Газпром Алексей Миллер КХЛ Арена-Омск ТАСС Хоккей

    Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что «Авангард» будет играть в Омске с сентября 2021 года.

    «Речь идет о реконструкции действующей «Арены-Омск», возможно, с расширением количества зрительских мест.

    Я был у Алексея Борисовича Миллера, с 2022 года зимний сезон пройдет в Омске, то есть с сентября 2021 года «Авангард» может начать играть на своей арене.

    Сейчас только разрабатывается проект реконструкции. Когда проект пройдет экспертизу, тогда будем понимать стоимость реконструкции.

    Правительство области планирует вместе с городом построить дорогу по левому берегу Иртыша, чтобы разгрузить площадку перед «Ареной-Омск» для обеспечения свободного доступа болельщикам и их выезда от дворца», – заявил Бурков.

    Реконструкция арены будет вестись за счет компаний «Газпром» и «Газпром-нефть».

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