«Авангард» вернется в Омск в сентябре 2021 года. Будет реконструкция «Арены-Омск»

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что будет играть в Омске с сентября 2021 года.

«Речь идет о реконструкции действующей «Арены-Омск», возможно, с расширением количества зрительских мест.

Я был у Алексея Борисовича Миллера, с 2022 года зимний сезон пройдет в Омске, то есть с сентября 2021 года «Авангард» может начать играть на своей арене.

Сейчас только разрабатывается проект реконструкции. Когда проект пройдет экспертизу, тогда будем понимать стоимость реконструкции.

Правительство области планирует вместе с городом построить дорогу по левому берегу Иртыша, чтобы разгрузить площадку перед «Ареной-Омск» для обеспечения свободного доступа болельщикам и их выезда от дворца», – заявил Бурков.

Реконструкция арены будет вестись за счет компаний «Газпром» и «Газпром-нефть».