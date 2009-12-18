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    Глазырина вернет серебро этапа Кубка мира во время ЧМ-2019. Она лишена награды из-за допинга

    Теги Кубок мира сборная России жен допинг СБР IBU Екатерина Глазырина Владимир Драчев ЧМ-2019 Биатлон

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что дисквалифицированная за допинг биатлонистка Екатерина Глазырина вернет медаль этапа Кубка мира во время ЧМ-2019.

    «Мы должны будем провести церемонию возврата медали на чемпионате мира в Эстерсунде», – сказал Драчев.

    По словам главы СБР, возврат медали Глазыриной является одним из критериев восстановления организации.

    Чемпионат мира пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

    В мае Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Глазырину на два года за нарушение антидопинговых правил. Результаты, показанные россиянкой в период с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года, были аннулированы. За это время Глазырина один раз попадала в топ-3: на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене в сезоне-2014/15 она финишировала второй в пасьюте.

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