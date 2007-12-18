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    Златан продлил контракт с «Гэлакси»

    Теги Милан Златан Ибрагимович МЛС Лос-Анджелес Гэлакси серия А Италия Футбол

    Нападающий Златан Ибрагимович продолжит выступать в США.

    37-летний швед подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси», в котором провел 2018 год.

    При переезде в МЛС Ибрагимович подписал контракт на два года, но он находится в статусе одного из трех игроков, которых можно вынести за потолок зарплат, их контракты необходимо продлевать ежегодно.

    Ранее сообщалось, что Ибрагимовича хочет арендовать «Милан», однако позже появилась информация о срыве переговоров.

    Подробную статистику Златана можно изучить здесь.

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