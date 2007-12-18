Златан продлил контракт с «Гэлакси»

Нападающий Златан Ибрагимович продолжит выступать в США.
37-летний швед подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси», в котором провел 2018 год.
При переезде в МЛС Ибрагимович подписал контракт на два года, но он находится в статусе одного из трех игроков, которых можно вынести за потолок зарплат, их контракты необходимо продлевать ежегодно.
Ранее сообщалось, что Ибрагимовича хочет арендовать «Милан», однако позже появилась информация о срыве переговоров.
Подробную статистику Златана можно изучить здесь.