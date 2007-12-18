Златан продлил контракт с «Гэлакси»

Нападающий Златан Ибрагимович продолжит выступать в США.

37-летний швед подписал новый контракт с , в котором провел 2018 год.

При переезде в МЛС Ибрагимович подписал контракт на два года, но он находится в статусе одного из трех игроков, которых можно вынести за потолок зарплат, их контракты необходимо продлевать ежегодно.

Ранее сообщалось, что Ибрагимовича хочет арендовать «Милан», однако позже появилась информация о срыве переговоров.

Подробную статистику Златана можно изучить здесь.