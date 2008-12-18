Ягудин о том, кто лучше — Загитова или Медведева: «Этери Тутберидзе»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о противостоянии Алины Загитовой и .

— Кто лучше: Загитова или Медведева?

— Ох, неожиданно. Этери Тутберидзе.

— И все же.

— Тут невозможно ответить. Они слишком разные. Вообще не понимаю, зачем их сравнивать. Ладно, когда это делают иностранцы. Но когда это делают свои и поднимают весь этот шум в интернете, давя таким образом на детскую психику, разрушая спокойствие девочек… Это не укладывается у меня в голове.

Загитова выиграла Олимпиаду в честной и справедливой борьбе. Медведева стала второй. Это называется спортивная жизнь. Иногда получается, иногда нет. Сколько примеров есть, когда фигуристы становились олимпийскими чемпионами, не выиграв ничего больше. И наоборот.

, четырехкратный чемпион мира, на Олимпийских играх никогда даже в тройке не был. Но делает ли отсутствие олимпийской медали Браунинга менее великим спортсменом, чем он есть? Конечно, нет.

— А не напоминает ли вам противостояние Загитовой и Медведевой ту же историю, но многолетней давности…

— Со мной и Плющенко? Конечно, напоминает, это фактически одна и та же история. Но раньше было проще, СМИ были другими. Сейчас все моментально разлетается и подхватывается интернетом. А тогда было спокойнее. Мальчикам вообще, по большому счету, наплевать, что там кто пишет. А девочки все читают и принимают близко к сердцу. Плюс яростные фанаты что с той стороны, что с другой. Вместо того чтобы по‑человечески болеть за обеих и гордиться тем, что в России растут сразу две фигуристки такого уровня, они грызутся и собачатся, — сказал Ягудин.