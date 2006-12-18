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    Кубок английской лиги. «Ман Сити» играет с «Лестером», «Мидлсбро» против «Бертона»

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    В 1/4 финала Кубка английской лиги «Лестер» сыграет с «Манчестер Сити», «Арсенал» встретится с «Тоттенхэмом», «Челси» – с «Борнмутом».

    Кубок английской лиги

    1/4 финала

    Лестер – Манчестер Сити 0:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    18 декабря, 22.45, «Кинг Пауэр»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 14 де Брюйне.
    ЛестерУорд, Симпсон, Сеюнджю, Фукс, Магуайр, Ндиди, Иборра, Геззаль, Чоудури, Грэй, Ихеаначо.
    Манчестер СитиМурич, Уокер, Эрик Гарсия, Отаменди, Стоунз, Фоден, Зинченко, Марез, де Брюйне, Браим Диас, Агуэро.
    Предупреждение:
    Фоден (50).

     

    Мидлсбро – Бертон 0:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    18 декабря, 22.45, «Риверсайд»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 48 Хескет.
    МидлсброРэндолф, Флинт, Батт, Френд, Фрай, Уинг, Лидбиттер, Бешич, Даунинг, Брэйтуэйт, Хьюджилл.
    БертонКоллинз, Бакстон, Хатчинсон, Брэйфорд, Тернер, Хескет, Фрэйзер, Майерс-Харнесс, Куинн, Эйкинс, Аллен.
    Предупреждения:
    Хьюджилл (16), Бешич (38).

     

    Челси – Борнмут
    Дата проведения
    19 декабря, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика

     

    Арсенал – Тоттенхэм
    Дата проведения
    19 декабря, 22.45, «Эмирейтс»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Календарь Кубка английской лиги

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