Кубок английской лиги. «Ман Сити» играет с «Лестером», «Мидлсбро» против «Бертона»

В 1/4 финала Кубка английской лиги «Лестер» сыграет с «Манчестер Сити», «Арсенал» встретится с «Тоттенхэмом», «Челси» – с «Борнмутом».
Кубок английской лиги
1/4 финала
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.45, «Кинг Пауэр»
- Гол:
- 0:1 – 14 де Брюйне.
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Манчестер Сити –
Мурич, Уокер, Эрик Гарсия, Отаменди, Стоунз, Фоден, Зинченко, Марез, де Брюйне, Браим Диас, Агуэро.
- Предупреждение:
- Фоден (50).
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.45, «Риверсайд»
- Гол:
- 0:1 – 48 Хескет.
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Бертон –
Коллинз, Бакстон, Хатчинсон, Брэйфорд, Тернер, Хескет, Фрэйзер, Майерс-Харнесс, Куинн, Эйкинс, Аллен.
- Дата проведения
- 19 декабря, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 19 декабря, 22.45, «Эмирейтс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.