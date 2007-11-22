Россия во 2-й корзине в отборе к Евро, белорусы больше не легионеры в КХЛ, Кокорин и Мамаев заплатили избитому водителю и другие новости утра

1. Евро-2020. Россия – во второй корзине в квалификации. Жеребьевка – 2 декабря.

Лига наций-2020/21. Среди возможных соперников России в дивизионе B – Германия, Хорватия и Польша.

2. КХЛ. Белорусов перестали считать легионерами. Ура!

3. Русский день в НХЛ. Кучеров набрал 3 очка, Малкин и Свечников забросили по шайбе, Георгиев впервые сыграл на ноль. Другие результаты – здесь.

4. КХЛ. ЦСКА выиграл 23 из 24 последних матчей, «Авангард» пропустил 7 шайб впервые с 2015 года и другие результаты дня.

5. Мосгорсуд разрешил Зубкову, дисквалифицированному за допинг, оставить золото Сочи-2014.

6. Матч на первенство мира. Карлсен и Каруана в 9-й раз сыграли вничью. Это рекорд.

7. Евролига. «Химки» обыграли «Будучность», ЦСКА победил «Жальгирис» в овертайме.

8. Кокорин и Мамаев заплатили компенсацию избитому ими водителю.

9. В НБА «Лейкерс» победили «Кливленд». Остальные результаты – здесь.

10. «Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих игроков до 2021 года. Иначе «штраф» – 100 миллионов евро.

11. Турне пояса Хабиба стартует 27 ноября в Москве и пройдет по пяти городам России.

12. Полиция провела обыски у 33 фанатов «Спартака» и задержала лидера «Гладиаторов» (и еще 17 человек) из-за драки с болельщиками ЦСКА

13. Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной России в Лиге наций. А кое-кто считает его человеком года в стране.

14. «Формула-1». Кубица договорился с «Уильямсом» о выступлениях в 2019 году. «Макларен» представил ливрею в честь Алонсо.

15. Цифра дня. Капитализация «МЮ» упала на 300 млн фунтов. Это рекордное падение за год.

16. Регби. Сборная Франции в матче с Фиджи наденет бутсы с радужными шнурками в поддержку Гарета Томаса, подвергшегося гомофобской атаке подростка.

17. РФС в виде исключения разрешил «Енисею» провести в манеже матч против «Ахмата».

Цитаты дня:

Уткин об уходе с «Первого канала»: «Знаю, что звонил высокопоставленный сотрудник администрации президента»

Менеджер Нурмагомедова: «Флойд не сможет ходить и будет пить воду через трубочку после боя с Хабибом в ММА»

Дзюба – болельщикам сборной: «Простите, если показываем не те результаты, что вы ждете»

Сергей Прядкин: «Очень хочется сделать клубы РПЛ независимыми от бюджетных денег»