Мосгорсуд разрешил дисквалифицированному за допинг Зубкову оставить золото Сочи-2014

Московский городской суд сегодня принял решение не считать действительным вывод Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении бывшего российского бобслеиста .

Зубков был пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом (МОК) за участие в допинговой системе . Позже CAS сократил дисквалификацию спортсмена, но признал его виновным в применении допинга, так как в пробах Зубкова с Сочи-2014 был аномальный уровень соли.

Зубков был лишен двух золотых медалей Игр-2014, которые он выиграл в двойках и четверках.

Мосгорсуд посчитал, что CAS не смог доказать виновность спортсмена, так что Зубков может сохранить медали, звание олимпийского чемпиона и получать пожизненную президентскую стипендию.

«Исковые требования об отказе в признании и исполнении Российской Федерацией решения CAS по делу «Александр Зубков против Международного олимпийского комитета» удовлетворить.

Решение CAS основано на домыслах, ведь ни один из свидетелей, включая доктора , не указал прямо на факт подмены пробы, не было доказательств подмены», – сообщил судья Ильнар Басыров.

В ходе заседания представитель Зубкова разъяснил, почему моча спортсмена не могла быть со следами допинга: поскольку спортсмен является пилотом болида, то ему не нужно делать никаких серьезных физических затрат, плюс на нем лежит ответственность за направление болида.

Сейчас Зубков является президентом Федерации бобслея и скелетона России.

Стоит отметить, что даже если бы CAS оправдал Зубкова и снял с него дисквалификацию, то его результаты в двойках в Сочи-2014 все равно были бы аннулированы и спортсмен был бы лишен золотой медали, так как его партнер по двойке Алексей Воевода также был дисквалифицирован за допинг.

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