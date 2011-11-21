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    Полиция провела обыски у фанатов «Спартака» и задержала лидера «Гладиаторов» из-за драки с болельщиками ЦСКА

    Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия происшествия болельщики ТАСС Футбол

    Правоохранительные органы сегодня проводят обыски у участников одной из фанатских группировок «Спартака».

    «Полиция проводит обыски по почти 30 адресам в Москве.

    В настоящее время в полицию доставлен один из лидеров группировки «Гладиаторы» Денис Аринушкин», — сообщил источник в правоохранительных органах.

    По словам источника, поводом для обысков послужила массовая драка, которая произошла 22 сентября на улице Нижняя Масловка между фанатами «Спартака» и ЦСКА, за день до московского дерби (1:1).

    Тогда около 20 фанатов «Спартака» подрались с 10 болельщиками ЦСКА. Полиция задержала 9 человек, двое были госпитализированы.

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