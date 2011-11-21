Полиция провела обыски у фанатов «Спартака» и задержала лидера «Гладиаторов» из-за драки с болельщиками ЦСКА

Правоохранительные органы сегодня проводят обыски у участников одной из фанатских группировок «Спартака».
«Полиция проводит обыски по почти 30 адресам в Москве.
В настоящее время в полицию доставлен один из лидеров группировки «Гладиаторы» Денис Аринушкин», — сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, поводом для обысков послужила массовая драка, которая произошла 22 сентября на улице Нижняя Масловка между фанатами «Спартака» и ЦСКА, за день до московского дерби (1:1).
Тогда около 20 фанатов «Спартака» подрались с 10 болельщиками ЦСКА. Полиция задержала 9 человек, двое были госпитализированы.