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    «Барселоне» придется заплатить «Ливерпулю» бонус 100 млн евро, если они захотят подписать игрока мерсисайдцев до 2021 года

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Футбол

    Стали известны детали сделки «Ливерпуля» с «Барселоной» по поводу трансферов.

    Так, при переходе Филиппе Коутиньо в «Барсу» было действительно заключено секретное соглашение по инициативе спортивного директора «Ливерпуля» Майкла Эдвардса.

    «Барселона» будет вынуждена дополнительно заплатить 100 миллионов евро, если захочет подписать игрока «Ливерпуля».

    Сообщалось, что до 2021 года переходы из английского клуба в каталонский невозможны в принципе.

    За 8 последних лет три игрока «Ливерпуля» перешли в «Барселону». В 2010-м это был Хавьер Маскерано, в 2014-м – Луис Суарес, в 2018-м – Коутиньо.

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