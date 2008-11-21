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    Евролига. «Химки» обыграли «Будучность», ЦСКА встречается с «Жальгирисом»

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА Химки Turkish Airlines Euroleague Панатинаикос Кирольбет Баскония Барселона Ласса AX Армани Эксчейндж Олимпия Будучность VOLI Баскетбол

    Сегодня в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19 две российские команды проводят домашние матчи.

    Подмосковные «Химки» обыграли черногорскую «Будучность» (85:69), московский ЦСКА встречается с литовским «Жальгирисом».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    8-й тур

    Химки Россия  –  Будучность VOLI Черногория 85:69 (18:17, 27:13, 20:24, 20:15)
    Дата проведения
    21 ноября, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча
    Химки
    Швед (22 + 7 подборов + 7 передач), Бост (8), Вяльцев (7), Гилл (5), Томас (4) – старт; Мики (17 + 8 подборов), Маркович (12), Зубков (4), Крокер (3), Моня (3), Дженкинс (0).
    Будучность VOLI
    Э.Кларк (19 + 6 потерь), Омич (10), Джексон (8), Гордич (6 + 7 передач), Суад Шехович (6) – старт; К.Кларк (8 + 7 подборов), Д.Николич (8), Попович (4), Иванович (0), Барович (0).

    ЦСКА Россия  –  Жальгирис Литва 92:94 (овертайм)
    Дата проведения
    21 ноября, 20.45, «Мегаспорт»
    Онлайн матча

    Панатинаикос Греция  –  Барселона Ласса Испания 34:25 (3 четверть)
    Дата проведения
    21 ноября, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
    Онлайн матча
    Панатинаикос
    Томас (11), Лэнгфорд (4), Ласме (4), Лекавичюс (3), Т. Адетокумбо (3), Папапетру (3), Лоджески (2), Паппас (2), Вуюкас (2), Калатес (0 + 7 подборов), Гист (0), Митоглу (0).
    Барселона Ласса
    Серафин (11), Курич (4), Пангос (2), Клавер (2), Синглтон (2), Ориола (2), Томич (2), Эртель (0), Рибас (0), Блажич (0).

    AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия  –  Кирольбет Баскония Испания 23:21 (1 четверть)
    Дата проведения
    21 ноября, 22.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча

    Положение команд: Реал Испания – 8-0, ЦСКА Россия – 7-0, Фенербахче Турция – 7-1, Анадолу Эфес Турция – 6-2, Милан Италия – 5-2, Барселона Испания – 5-2, Панатинаикос Греция – 4-3, Олимпиакос Греция – 4-4, Жальгирис Литва – 3-4, Бавария Германия – 3-5, Баскония Испания – 2-5, Гран-Канария Испания – 2-6, Химки Россия – 2-6, Будучность Черногория – 1-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-7, Дарушафака Турция – 1-7.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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