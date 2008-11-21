Евролига. «Химки» обыграли «Будучность», ЦСКА встречается с «Жальгирисом»

Сегодня в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19 две российские команды проводят домашние матчи.
Подмосковные «Химки» обыграли черногорскую «Будучность» (85:69), московский ЦСКА встречается с литовским «Жальгирисом».
Евролига
Регулярный чемпионат
8-й тур
- Дата проведения
- 21 ноября, 20.00, «Арена Мытищи»
- Химки
- Швед (22 + 7 подборов + 7 передач), Бост (8), Вяльцев (7), Гилл (5), Томас (4) – старт; Мики (17 + 8 подборов), Маркович (12), Зубков (4), Крокер (3), Моня (3), Дженкинс (0).
- Дата проведения
- 21 ноября, 20.45, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 21 ноября, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос
- Томас (11), Лэнгфорд (4), Ласме (4), Лекавичюс (3), Т. Адетокумбо (3), Папапетру (3), Лоджески (2), Паппас (2), Вуюкас (2), Калатес (0 + 7 подборов), Гист (0), Митоглу (0).
- Дата проведения
- 21 ноября, 22.45, «Медиоланум Форум»
Положение команд: Реал Испания – 8-0, ЦСКА Россия – 7-0, Фенербахче Турция – 7-1, Анадолу Эфес Турция – 6-2, Милан Италия – 5-2, Барселона Испания – 5-2, Панатинаикос Греция – 4-3, Олимпиакос Греция – 4-4, Жальгирис Литва – 3-4, Бавария Германия – 3-5, Баскония Испания – 2-5, Гран-Канария Испания – 2-6, Химки Россия – 2-6, Будучность Черногория – 1-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-7, Дарушафака Турция – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.