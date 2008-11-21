Евролига. «Химки» обыграли «Будучность», ЦСКА встречается с «Жальгирисом»

Сегодня в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19 две российские команды проводят домашние матчи.

Подмосковные «Химки» обыграли черногорскую «Будучность» (85:69), московский ЦСКА встречается с литовским «Жальгирисом».

Евролига

Регулярный чемпионат

8-й тур

Положение команд: Реал Испания – 8-0, ЦСКА Россия – 7-0, Фенербахче Турция – 7-1, Анадолу Эфес Турция – 6-2, Милан Италия – 5-2, Барселона Испания – 5-2, Панатинаикос Греция – 4-3, Олимпиакос Греция – 4-4, Жальгирис Литва – 3-4, Бавария Германия – 3-5, Баскония Испания – 2-5, Гран-Канария Испания – 2-6, Химки Россия – 2-6, Будучность Черногория – 1-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-7, Дарушафака Турция – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.