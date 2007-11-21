Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сергей Прядкин: «Очень хочется сделать клубы РПЛ независимыми от бюджетных денег»

    Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия бизнес Организация РПЛ Р-Спорт Футбол

    Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о плюсах и минусах российского клубного футбола. 

    «Основное, что есть в РПЛ – стабильность. При этом повысилась конкуренция за победу в турнире, стало больше своих воспитанников в клубах. РПЛ вошла в число сильнейших лиг в Европе, уже несколько лет мы занимаем шестую позицию в таблице коэффициентов УЕФА.

    Есть поддержка развития лиги со стороны клубов, нам удалось добиться взаимопонимания между всеми членами РПЛ.

    Минусы есть, как и у всех. Очень хочется сделать клубы независимыми от бюджетных денег. Для этого необходимо, чтобы лига более активно работала в коммерческом направлении, помогая как частным клубам, так и клубам, получающим финансирование из региональных бюджетов. К сожалению, пока этого сделать не удалось», – сказал Прядкин. 

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться