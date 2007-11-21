Сергей Прядкин: «Очень хочется сделать клубы РПЛ независимыми от бюджетных денег»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о плюсах и минусах российского клубного футбола.

«Основное, что есть в РПЛ – стабильность. При этом повысилась конкуренция за победу в турнире, стало больше своих воспитанников в клубах. РПЛ вошла в число сильнейших лиг в Европе, уже несколько лет мы занимаем шестую позицию в таблице коэффициентов УЕФА.

Есть поддержка развития лиги со стороны клубов, нам удалось добиться взаимопонимания между всеми членами РПЛ.

Минусы есть, как и у всех. Очень хочется сделать клубы независимыми от бюджетных денег. Для этого необходимо, чтобы лига более активно работала в коммерческом направлении, помогая как частным клубам, так и клубам, получающим финансирование из региональных бюджетов. К сожалению, пока этого сделать не удалось», – сказал Прядкин.