Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной России в ЛН. Он набрал 739 тысяч голосов

Нападающий Артем Дзюба стал лучшим игроком сборной России в Лиге наций по версии болельщиков.

На протяжении всех игр в Лиге наций официальный партнер сборной России – платежная система «Мир» – предлагал выбирать футболистов, которые хорошо проявляли себя на поле.

В режиме реального времени каждый болельщик имел возможность отдать голос за любимого игрока.

Победителем первого этапа был Марио Фернандес, второго – .

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Во время заключительного матча Лиги наций с командой Швеции (0:2), который состоялся 20 ноября, проходило решающее голосование. Дзюба стал победителем по его итогам.

30-летний форвард возглавил рейтинг по результатам трех этапов: он набрал 739 тысяч голосов.

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Дзюба получил кубок со множеством пожеланий от болельщиков в качестве памятного приза.