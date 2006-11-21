Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной России в ЛН. Он набрал 739 тысяч голосов

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком сборной России в Лиге наций по версии болельщиков.
На протяжении всех игр в Лиге наций официальный партнер сборной России – платежная система «Мир» – предлагал выбирать футболистов, которые хорошо проявляли себя на поле.
В режиме реального времени каждый болельщик имел возможность отдать голос за любимого игрока.
Победителем первого этапа был Марио Фернандес, второго – Артем Дзюба.
⠀
Во время заключительного матча Лиги наций с командой Швеции (0:2), который состоялся 20 ноября, проходило решающее голосование. Дзюба стал победителем по его итогам.
30-летний форвард возглавил рейтинг по результатам трех этапов: он набрал 739 тысяч голосов.
⠀
Дзюба получил кубок со множеством пожеланий от болельщиков в качестве памятного приза.
Посмотреть эту публикацию в Instagram