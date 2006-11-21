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    Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной России в ЛН. Он набрал 739 тысяч голосов

    Теги ЦСКА Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу рейтинги фото Марио Фернандес Лига наций УЕФА Футбол

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком сборной России в Лиге наций по версии болельщиков.

    На протяжении всех игр в Лиге наций официальный партнер сборной России – платежная система «Мир» – предлагал выбирать футболистов, которые хорошо проявляли себя на поле.

    В режиме реального времени каждый болельщик имел возможность отдать голос за любимого игрока.

    Победителем первого этапа был Марио Фернандес, второго – Артем Дзюба.

    Во время заключительного матча Лиги наций с командой Швеции (0:2), который состоялся 20 ноября, проходило решающее голосование. Дзюба стал победителем по его итогам.

    30-летний форвард возглавил рейтинг по результатам трех этапов: он набрал 739 тысяч голосов.

    Дзюба получил кубок со множеством пожеланий от болельщиков в качестве памятного приза.

     
     
     
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    Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

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