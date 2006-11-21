Уткин об уходе с «Первого канала»: «Знаю, что звонил высокопоставленный сотрудник администрации президента»

Спортивный комментатор рассказал о прекращении сотрудничества с «Первым каналом» по ходу ЧМ-2018.

– Откройте правду, почему во время ЧМ-2018 вас убрали с «Первого канала». Неужели из-за шутки про Алексея Навального?

– Шутку про Навального произнес («Навальный играет в футбол? Было бы интересно глянуть» – прим. Sports.ru), а не я. Понимаю, что это все похоже.

Есть еще легенда о том, что я пришел на матч в нетрезвом виде. Это очень мило, потому что за 20 минут до матча я был в эфире программы «Время», и это бы бросилось в глаза. А за 20 минут я не могу успеть нажраться. К сожалению, не получается.

Я отношусь к этому как к факту, не знаю, что еще сказать. Я не люблю сказываться в такой ситуации, когда с тобой что-то произошло без твоего участия, и почему-то тебе это еще надо объяснять.

– Это популярность.

– Нет, ну правда. Каким-то людям не понравилось, что я работаю на «Первом канале», и они сделали так, чтобы я там не работал. Ну, звоночек был, что тут говорить.

– Как походы на Болотную сочетаются с работой на «Первом канале»? Почему больше не проявляете себя в политическом поле?

– Я не могу сказать, что я себя проявляю, я просто человек, имеющий свою позицию. Не могу сказать, что у меня есть политические убеждения – они довольно спонтанные.

Что касается работы, то что в этом особенного? Это же работа. Государство не собственник своих денег, это деньги, которые мы заплатили в качестве налогов. Государство – это управляющий.

Деньги я получаю за работу. Почему я должен задумываться о том, что я что-то должен? Я сделал дело – мне за это заплатили. Этим и исчерпываются мои отношения с работодателем.

Есть немножко другие вещи. Когда я долго работал в системе «Газпром-медиа», я достаточно осторожно высказывался по разным полемическим ситуациям с , потому что это элементарная вежливость.

Люди почему-то считают, что свобода слова – это то, что происходит в конкретной голове, а это то, что происходит в стране. Я отвечаю за то, что стараюсь не врать, а говорить, что я думаю... Если прошла девушка с кривыми ногами, я должен ей сказать об этом? Найдутся другие люди, которые скажут. Может, в зеркало посмотрит.

– Вы не связываете свои взгляды с тем, что вас нет на федеральных каналах?

– Связываю. Это мой выбор.

– У вас есть «черный список» тех, кто мог быть причастен к созданию преград вам на пути к кнопке на федеральном канале?

– Я конкретно знаю, кто звонил (по поводу работы на «Первом канале» – прим. Sports,ru). Это высокопоставленный сотрудник администрации президента.

Но не имеет смысла относиться к нему как к врагу, потому что он функция, — сказал Уткин в шоу GazLive.

На ЧМ-2018 Уткин в отработал только один матч, Испания – Португалия (3:3), а затем «Первый канал» прекратил сотрудничество с комментатором.

Перед турниром Уткин пообещал перечислить гонорар от работы на чемпионате мира в благотворительный фонд «Выход» для содействия решению проблем аутизма в России. За работу на одном матче он получил 783 000 рублей, а на благотворительность перечислил 1 миллион.

В июне уже сообщалось, что администрация Владимира Путина потребовала снять Уткина с эфиров «Первого канала» по просьбе «Газпром-медиа».

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