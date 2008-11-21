Сборная Франции в матче с Фиджи наденет бутсы с радужными шнурками в поддержку Гарета Томаса, подвергшегося гомофобским нападкам подростка

Сборная Франции по регби в субботнем тестовом матче против Фиджи наденет бутсы со шнурками цвета радуги в поддержку бывшего регбиста Гарета Томаса, который подвергся гомофобским нападкам.

Бывший капитан сборной Уэльса Томас, который три года выступал за французский клуб «Тулуза», в 2009 году открыто заявил о своей гомосексуальности. В субботу в Кардиффе он пострадал от 16-летнего подростка, действия которого в Великобритании трактуются как hate crime – проявление ненависти на почве нетерпимости.

Позднее тинэйджер принес свои извинения.

«Дорогой Гарет, весь мир французского регби с тобой. Чтобы выразить поддержку, французские регбисты в матче с командой Фиджи выйдут на поле в бутсах с радужными шнурками», – написал в твиттере вице-президент Федерации регби Франции Серж Симон.