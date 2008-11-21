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    Сборная Франции в матче с Фиджи наденет бутсы с радужными шнурками в поддержку Гарета Томаса, подвергшегося гомофобским нападкам подростка

    Теги происшествия сборная Франции ЛГБТ Гарет Томас Регби

    Сборная Франции по регби в субботнем тестовом матче против Фиджи наденет бутсы со шнурками цвета радуги в поддержку бывшего регбиста Гарета Томаса, который подвергся гомофобским нападкам. 

    Бывший капитан сборной Уэльса Томас, который три года выступал за французский клуб «Тулуза», в 2009 году открыто заявил о своей гомосексуальности. В субботу в Кардиффе он пострадал от 16-летнего подростка, действия которого в Великобритании трактуются как hate crime – проявление ненависти на почве нетерпимости.

    Позднее тинэйджер принес свои извинения.

    «Дорогой Гарет, весь мир французского регби с тобой. Чтобы выразить поддержку, французские регбисты в матче с командой Фиджи выйдут на поле в бутсах с радужными шнурками», – написал в твиттере вице-президент Федерации регби Франции Серж Симон.

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