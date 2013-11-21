Турне пояса Хабиба стартует 27 ноября в Москве и пройдет по пяти городам России

Хабиб Нурмагомедов совместно с компанией Reebok и UFC организовывают турне пояса чемпиона UFC по России.

Чемпионский пояс посетит пять городов России, которые зрители выбрали голосованием в интернете.

Турне стартует 27 ноября в ТРЦ Vegas Крокус Сити.

Полное расписание турне выглядит так:

27 ноября – Москва, ТРЦ Vegas Крокус Сити;

29 ноября – Санкт-Петербург, ТРЦ «Галерея»;

2 декабря – Нижний Новгород, ТРЦ «Фантастика»;

5 декабря – Екатеринбург, ТРЦ «Гринвич»;

9 декабря – Краснодар, ТРЦ «Галерея Краснодар».

Хабиб Нурмагомедов отмечал, что не сможет присутствовать в городах во время турне.