Турне пояса Хабиба стартует 27 ноября в Москве и пройдет по пяти городам России

Хабиб Нурмагомедов совместно с компанией Reebok и UFC организовывают турне пояса чемпиона UFC по России.
Чемпионский пояс посетит пять городов России, которые зрители выбрали голосованием в интернете.
Турне стартует 27 ноября в ТРЦ Vegas Крокус Сити.
Полное расписание турне выглядит так:
27 ноября – Москва, ТРЦ Vegas Крокус Сити;
29 ноября – Санкт-Петербург, ТРЦ «Галерея»;
2 декабря – Нижний Новгород, ТРЦ «Фантастика»;
5 декабря – Екатеринбург, ТРЦ «Гринвич»;
9 декабря – Краснодар, ТРЦ «Галерея Краснодар».
Хабиб Нурмагомедов отмечал, что не сможет присутствовать в городах во время турне.