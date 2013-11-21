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    Турне пояса Хабиба стартует 27 ноября в Москве и пройдет по пяти городам России

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Хабиб Нурмагомедов совместно с компанией Reebok и UFC организовывают турне пояса чемпиона UFC по России.

    Чемпионский пояс посетит пять городов России, которые зрители выбрали голосованием в интернете.

    Турне стартует 27 ноября в ТРЦ Vegas Крокус Сити.

    Полное расписание турне выглядит так:

    27 ноября – Москва, ТРЦ Vegas Крокус Сити;

    29 ноября – Санкт-Петербург, ТРЦ «Галерея»;

    2 декабря – Нижний Новгород, ТРЦ «Фантастика»;

    5 декабря – Екатеринбург, ТРЦ «Гринвич»;

    9 декабря – Краснодар, ТРЦ «Галерея Краснодар».

    Хабиб Нурмагомедов отмечал, что не сможет присутствовать в городах во время турне.

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