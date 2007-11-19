Климов выиграл в прыжках с трамплина, Зверев победил Джоковича, швейцарцы разбили бельгийцев, Кондолиза Райс может стать тренером в НФЛ и другие новости утра

1. Сборные Англии и Швейцарии вышли в полуфинал Лиги наций. Британцы вырвали победу у хорватов. Швейцарцы в потрясающем матче разделались с бельгийцами.
2. Прыгун с трамплина Климов принес России первую в истории победу на Кубке мира. Подробнее о Евгении можно почитать здесь.
3. 21-летний Зверев стал самым молодым чемпионом итогового турнира ATP за 10 сезонов, победив Джоковича.
4. Российская команда Virtus.pro выиграла мейджор по Dota 2.
5. Большунов, Вылегжанин, Непряева, Белорукова вошли в состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
6. Клуб НФЛ «Кливленд» хочет провести с Кондолизой Райс собеседование о работе главным тренером.
7. «Реал» готовит предложение по Неймару, у «Барселоны» есть финансовые трудности в этом вопросе.
8. «Зенит» в товарищеском матче победил «Шальке» – 2:1. Забили Краневиттер и Оздоев. Игру посетили 41 214 зрителей.
9. В КХЛ СКА победил «Металлург», а «Йокерит» был сильнее «Локомотива».
10. В НХЛ Радулов забросил 100-ю шайбу в лиге. Остальные результаты – здесь.
11. В НБА «Лейкерс» победили «Майами», «Миннесота» проиграла «Мемфису». Другие результаты – здесь.
12. Карлсен и Каруана все так же играют вничью. Сегодня очередная партия. Наверно, будет ничья. Или нет?
13. У Юдзуру Ханю диагностированы повреждения сухожилий, двух связок и малоберцовой кости.
14. Английские и шотландские клубы поддержат ЛГБТ-движение: в радужные цвета будут окрашены угловые флаги, капитанские повязки и судейские табло.
Цитата.
Хабиб Нурмагомедов: «Вопрос землякам: какую пользу ночные клубы приносят обществу?»
Вопрос задан по следам происшествия.
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