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    Голландия в полуфинале Лиги наций, Аленичева подозревают в езде в нетрезвом виде и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. Голландия героически вышла в полуфинал Лиги наций, забив немцам на 90-й минуте. Там же сыграют Швейцария, Англия и Португалия.

    2. Аленичева задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде. Тренер «Енисея» отказался от медосвидетельствования.

    3. Кипрская компания проводила договорные матчи в межсезонье. Там играли 15 российских клубов – «Урал», «Кубань» и другие. Чудили игроки и судьи.

    4. КХЛ. ЦСКА выиграл 22 из 23 последних матчей, Капризов оформил хет-трик, «Адмирал» проиграл 8-й матч подряд и другие результаты дня.

    5. В НХЛ Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Монреалем» и принес «Вашингтону» победу – 5:4 ОТ, заодно повторив рекорд Марио Лемье по голам в большинстве за одну команду. Все результаты дня – здесь

    6. Сборная России. Лунев выйдет в старте на матч со Швецией. Кудряшов не сыграет из-за травмы. С Дзюбой пока нет ясности.

    7. Шахматы. Матч на первенство мира. 8-я партия. Карлсен и Каруана вновь сыграли вничью.

    8. Сборная России (U-19) вышла в элитный раунд Евро-2019, обыграв Черногорию.

    9. В НБА «Бостон» уступил на выезде «Шарлотт», «Милуоки» одержал победу над «Денвером». Все результаты дня – здесь

    10. Nike создал футболки «Барселоны», «Челси» и «Тоттенхэма» в стиле НФЛ.

    11. Томас Мюллер провел 100-й матч за сборную Германии. У него 38 голов и 36 передач.

    12. НХЛ. Форвард «Флориды» Мамин возвращается в ЦСКА. Аренда.

    13. ATP. Джокович стал самым возрастным №1 по итогам сезона.

    14. Цифра дня. Футбольная лига Англии подписала контракт со Sky Sports на 565 млн фунтов на показ чемпионшипа и Кубка английской лиги.

    15. Бокс. Мэнни Пакьяо проведет бой против Эдриена Бронера 19 января в Лас-Вегасе.

    16. Керлинг. Команду чемпиона Сочи-2014 канадца Фрая сняли с турнира за игру в нетрезвом виде.

    Цитаты дня:

    Региональные объединения фанатов – руководству «Спартака»: «В нашем клубе не место предателям и пустословам»

    Гризманн об отказе «Барсе»: «Возможно, сыграло роль подсознательное нежелание быть лейтенантом Месси»

    Аленичев о вождении в нетрезвом виде: «Клуб может уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно»

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