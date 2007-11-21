Mash: полиция задержала 18 фанатов «Спартака» из-за драки с болельщиками ЦСКА

Правоохранительные органы завершили обыски у участников одной из фанатских группировок «Спартака».
Силовики провели обыски по 33 адресам и задержали 18 человек, остальные ушли из дома, сообщает телеграм-канал Mash.
Ранее сообщалось, что полиция задержала одного из лидеров фанатской группировки «Гладиаторы» Дениса Аринушкина.
Поводом для обысков послужила массовая драка между фанатами «Спартака» и ЦСКА, которая произошла 22 сентября на улице Нижняя Масловка, за день до московского дерби (1:1).
Тогда около 20 фанатов «Спартака» подрались с 10 болельщиками ЦСКА. Полиция задержала 9 человек, двое были госпитализированы.