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    Mash: полиция задержала 18 фанатов «Спартака» из-за драки с болельщиками ЦСКА

    Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия происшествия болельщики Футбол

    Правоохранительные органы завершили обыски у участников одной из фанатских группировок «Спартака».

    Силовики провели обыски по 33 адресам и задержали 18 человек, остальные ушли из дома, сообщает телеграм-канал Mash.

    Ранее сообщалось, что полиция задержала одного из лидеров фанатской группировки «Гладиаторы» Дениса Аринушкина.

    Поводом для обысков послужила массовая драка между фанатами «Спартака» и ЦСКА, которая произошла 22 сентября на улице Нижняя Масловка, за день до московского дерби (1:1).

    Тогда около 20 фанатов «Спартака» подрались с 10 болельщиками ЦСКА. Полиция задержала 9 человек, двое были госпитализированы.

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