Mash: полиция задержала 18 фанатов «Спартака» из-за драки с болельщиками ЦСКА

Правоохранительные органы завершили обыски у участников одной из фанатских группировок .

Силовики провели обыски по 33 адресам и задержали 18 человек, остальные ушли из дома, сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что полиция задержала одного из лидеров фанатской группировки «Гладиаторы» Дениса Аринушкина.

Поводом для обысков послужила массовая драка между фанатами «Спартака» и , которая произошла 22 сентября на улице Нижняя Масловка, за день до московского дерби (1:1).

Тогда около 20 фанатов подрались с 10 болельщиками . Полиция задержала 9 человек, двое были госпитализированы.