Капитализация «МЮ» упала на 300 млн фунтов. Это рекордное падение за год

Капитализация упала более чем на 300 миллионов фунтов.

Котировки акций клуба на Нью-йоркской фондовой бирже снизились на 8,68%.

Теперь стоимость одной акции «МЮ» составляет 18,19 доллара, что является самым низким показателем с октября 2017 года.

Три месяца назад цена акции «Манчестер Юнайтед» достигла рекордного уровня – 27,7 доллара.

Напомним, в августе капитализация «Манчестер Юнайтед» составила 4,8 млрд долларов. По этому показателю английская команда делила первое место в списке самых дорогих спортивных клубов мира с «Далласом» из НФЛ.