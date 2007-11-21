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    Капитализация «МЮ» упала на 300 млн фунтов. Это рекордное падение за год

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Даллас Футбол

    Капитализация «Манчестер Юнайтед» упала более чем на 300 миллионов фунтов.

    Котировки акций клуба на Нью-йоркской фондовой бирже снизились на 8,68%.

    Теперь стоимость одной акции «МЮ» составляет 18,19 доллара, что является самым низким показателем с октября 2017 года.

    Три месяца назад цена акции «Манчестер Юнайтед» достигла рекордного уровня – 27,7 доллара.

    Напомним, в августе капитализация «Манчестер Юнайтед» составила 4,8 млрд долларов. По этому показателю английская команда делила первое место в списке самых дорогих спортивных клубов мира с «Далласом» из НФЛ.

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