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    Белорусов перестали считать легионерами в КХЛ

    Теги Сибирь Дмитрий Чернышенко КХЛ лимит на легионеров Павел Воробей Р-Спорт Хоккей

    Белорусские хоккеисты официально больше не считаются легионерами в Континентальной хоккейной лиге.

    Соответствующие правки, принятые на заочном заседании совета директоров КХЛ, внесены в регламент лиги, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

    1 сентября президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявлял, что белорусские хоккеисты больше не считаются легионерами в российских клубах лиги.

    Однако 14 ноября стало известно, что «Сибирь» смогла заявить белорусского защитника Павла Воробья на матч против «Куньлуня» только в качестве легионера.

    В настоящий момент все процедурные вопросы решены.

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