Белорусов перестали считать легионерами в КХЛ

Белорусские хоккеисты официально больше не считаются легионерами в Континентальной хоккейной лиге.

Соответствующие правки, принятые на заочном заседании совета директоров КХЛ, внесены в регламент лиги, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

1 сентября президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявлял, что белорусские хоккеисты больше не считаются легионерами в российских клубах лиги.

Однако 14 ноября стало известно, что смогла заявить белорусского защитника Павла Воробья на матч против «Куньлуня» только в качестве легионера.

В настоящий момент все процедурные вопросы решены.