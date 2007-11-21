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    Менеджер Нурмагомедова: «Флойд не сможет ходить и будет пить воду через трубочку после боя с Хабибом в ММА»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Дэйна Уайт Хабиб Нурмагомедов Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

    Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, когда могут начаться переговоры по поводу боя с экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером.

    «Хабиб уважает UFC и решение Дэйны Уайта. Он будет его придерживаться, пока не закончится контракт с промоушеном. У нас остался один бой.

    Как только контракт закончится, мы будем вести переговоры с командой Мэйвезера об их с Хабибом поединке в 2019-м году.

    Я уверен, что Хабиб готов выиграть у него в боксерском поединке. Он может у него выиграть и в кикбоксинге, и даже в аэрохоккее.

    Флойд говорит, что бой должен быть по правилам бокса и что он сторона «А». Но какая он сторона «А», если ему 50 лет и он едет в Японию участвовать в фейковом поединке?

    Но если же Флойд решит перейти в ММА, то пусть застрахует себя, потому что после этого боя он не сможет ходить и будет пить воду через трубочку», – сказал Абдель-Азиз.

    31 декабря Флойд Мэйвезер должен подраться в ММА-промоушене Rizin с японским кикбоксером Тенсином Насукавой.

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