Россия проиграла Швеции и не вышла в лигу А, «Эдмонтон» уволил Маклеллана, VAR в 1/8 финала ЛЧ и другие новости утра

1. Сборная России в решающем матче Лиги наций (хватало ничьей) проиграла Швеции и не сумела заработать повышение в классе. Шведы идут в лигу А, россияне продолжают выступление в лиге B. Черчесов говорит, что Чалову даст поиграть позже.

2. В других матчах Лиги наций Португалия сыграла вничью с Польшей, Сербия разгромила Литву, а Шотландия взяла верх над Израилем.

3. В КХЛ «Автомобилист» пропустил 6 шайб от «Нефтехимика», «Трактор» уступил «Ак Барсу», «Сибирь» победила «Салават Юлаев».

4. В товарищеских матчах Италия одолела США, Франция была сильнее Уругвая, а Бразилия обыграла Камерун.

5. В НХЛ «Эдмонтон» уволил тренера Тодда Маклеллана. Команду возглавил Кен Хичкок, который весной вроде как завершал тренерскую карьеру. В первом матче под его руководством «Ойлерс» обыграли «Сан-Хосе».

6. Гетры хавбека сборной России Романа Зобнина с ЧМ-2018 переданы в музей ФИФА.

7. УЕФА введет видеоповторы в Лиге чемпионов с 1/8 финала этого сезона, пишет The Times. Президент УЕФА намекнул, что это возможно.

8. В НБА «Торонто» одолел «Орландо» на выезде, «Вашингтон» оказался сильнее «Клипперс». Все результаты дня – здесь.

9. «Зенит» может обменять Магомеда Оздоева в «Рубин» на Игоря Коновалова. Или нет.

10. Загитова, Большунов и Дацюк претендуют на звание спортсменов года по версии Минспорта, Черчесов и Вяльбе – на звание тренера года.

11. Жена Павла Мамаева Алана представила толстовки в поддержку мужа с принтом MMAmaev & Kokorin.

12. «Реал» хочет купить 20-летнего бразильского вингера Педриньо. Добро пожаловать в комменты.

Цитаты дня.

«Пристегните ремни, сохраняйте спокойствие – мы снижаемся: Кубок мира, Кубок IBU, Кубок России». Биатлонист Максим Цветков прокомментировал свое непопадание в состав сборной.

«Проиграли заслуженно. Откуда знали – там и получили». Аналитика от Артема Дзюбы по матчу со шведами.