Дзюба обратился к болельщикам сборной: «Простите, если показываем не те результаты, что вы ждете»

Капитан сборной России Артем Дзюба после поражения от сборной Швеции (0:2) в Лиге наций обратился к болельщикам.

«Огромное спасибо, что вы нас полюбили, вы в нас поверили и поддерживали по всей России и по всему миру. Очень много россиян живут в других странах и всегда поддерживают нас, когда мы приезжаем, спасибо вам чисто человеческое за то, что вы здоровье свое тратите, нервы.

Мы вас всегда стараемся радовать, и очень тепло было на чемпионате мира, когда мы все вместе объединились ради одной цели. Очень хотим вас всегда радовать, потому что нам безумно приятно смотреть, как вся страна веселится, гуляет, переживает.

Простите нас, если мы где-то не до конца показываем не те результаты, которые вы от нас ожидаете, но мы искренне стараемся и искренне сражаемся. Пусть не всегда все получается, но среди нас безразличных нет, а это главное.

Давайте больше друг дружку уважать, друг дружке больше верить, а мы постараемся вас чаще и больше радовать. Берегите себя, всем здоровья и удачи», – сказал Дзюба.

Россия проиграла без шансов, но это логично. И год все равно супер