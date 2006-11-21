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    Motorsport: Кубица достиг соглашения с «Уильямсом» о выступлениях в 2019 году

    Теги возможные переходы Роберт Кубица Уильямс Формула-1 Сергей Сироткин Авто

    Поляк Роберт Кубица в следующем сезоне станет боевым пилотом «Уильямса», утверждает Motorsport.

    Как отмечает авторитетный журналист Роберто Кинкеро, гонщик и команда достигли принципиального соглашения, а объявление о контракте состоится на этой неделе, в дни проведения Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа сезона-2018.

    Наиболее вероятным выглядит вариант, при котором объявление последует в четверг, и это будет символичным завершением целого периода в жизни Кубицы – именно в Абу-Даби в ноябре 2010 года он провел последнюю на данный момент гонку в «Формуле-1».

    Объявление о контракте с Кубицей оставит российского гонщика Сергея Сироткина без места в «Формуле-1».

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