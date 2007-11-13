Кононов возглавил «Спартак», Ари вызван в сборную России, Хабиб отправился в Нигерию и другие новости утра

1. Олег Кононов возглавил «Спартак». Рауль Рианчо покинул клуб.

2. Форвард «Краснодара» Ари впервые вызван в сборную России. Третий бразилец и первый темнокожий игрок в команде.

3. КХЛ. «Автомобилист», уступив СКА, проиграл 2-й из 27 матчей в сезоне. «Барыс» одержал 9 побед в последних 10 матчах. «Магнитка» переиграла «Спартак» по буллитам и другие результаты дня.

4. В НХЛ «Каролина» одолела «Чикаго» в овертайме, у Свечникова – 2 передачи. «Далласу» в игре с «Коламбусом» не помог даже гол вернувшегося в строй Радулова – Бобровский больше не пропускал и одержал очередную победу. Все результаты дня – здесь.

5. Хабиб отправился в Нигерию с благотворительной миссией. Цель проекта: восстановление скважин с водой и строительство медицинских центров.

6. Хавбек ЦСКА Ахметов пропустит ноябрьские матчи сборной России. Это был первый вызов. У игрока повреждение сустава и связок плеча. Зобнин и Петров тоже могут не сыграть. Дзюба останется на лечение в Москве, он усугубил травму колена.

7. Старриджа обвиняют в ставках на матчи. Это запрещено FA. Клуб заявил, что игрок никогда этого не делал.

8. Габулов завершил карьеру игрока. Он может стать министром спорта Северной Осетии.

9. КХЛ. «Северсталь» уволила Александра Гулявцева с поста главного тренера.

10. В НБА «Торонто» на своей площадке потерпел поражение от «Нового Орлеана». Все результаты дня – здесь.

11. CHL Canada Russia Series. Молодежная сборная России взяла убедительный реванш у сборной лиги Онтарио (4:0) и сравняла счет в серии (2-2). Дальше игры со сборной Квебека.

12. Рибери дал пощечину журналисту после поражения от «Боруссии».

13. Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Джокович обыграл Изнера, Зверев – Чилича.

14. «Зенит» занял 11-е место в Европе по числу просмотров на канале в YouTube в октябре.

15. Цифра дня. Экс-игрок топ-25 Беннето рассказал о подъемных Федерера (больше 2 млн долларов) и других привилегиях великого швейцарца.

16. «ПСЖ» могут запретить трансферы. Клуб в 2015 году незаконно подписал 12-летнего игрока «Барселоны».

17. Матч на первенство мира. 3-я партия. Карлсен сыграл вничью с Каруаной.

18. Туктамышева будет комментировать этап Гран-при России на «Матч ТВ». Елизавета в огне!

19. Чиновницу и олимпийскую чемпионку Глацких не уволят с должности директора Департамента молодежной политики Свердловской области. Она заявила, что государство ничего не должно молодежи.

20. Баскетбол. Сергей Мокин покинул пост главного тренера «Автодора».

Цитаты дня:

Павлюченко о вызове Ари в сборную России: «Для меня это дикая ситуация. Матчи с его участием я смотреть не буду»

Олег Кононов: «Буду ставить «Спартаку» атакующий футбол. Гвардиола – номер один для меня»

Олег Кононов: «С детства болею за «Спартак»