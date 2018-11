«Зенит» занял 11-е место в Европе по числу просмотров на канале в YouTube в октябре

Канал в YouTube вошел в число европейских лидеров по числу просмотров в октябре.

Суммарно видео с канала питерского клуба в октябре посмотрели 3,18 миллиона раз.

Это 11-й результат среди европейских клубов. В топ-20 не попали другие российские команды.

Лидером по числу просмотров с большим отрывом стала (21 млн).

В тройку также вошли «ПСЖ» (8,34) и (6,81).

📲⚽ TOP 20 best european football clubs ranked by total views on #youtube during october 2018!!!



🌍



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿7

🇪🇸3

🇳🇱3

🇫🇷2

🇮🇹2

🇩🇪2

🇷🇺1#SocialMediaFootballLeague pic.twitter.com/d2z8HFGbbJ