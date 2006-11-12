Экс-игрок топ-25 Беннето о подъемных Федерера в 2 млн долларов: «Я слышал, что больше»

Экс-25-я ракетка мира Жюльен Беннето, этой осенью завершивший карьеру, на французском радио RMC поучаствовал в разговоре о привилегиях, которыми пользуется .

Его собеседниками были репортер Эрик Сальо и бывшая теннисистка Сара Питковски.

Проведение выставочного Кубка Лэйвера одновременно с турнирами ATP в Петербурге и Меце является конфликтом интересов, но авторитет Федерера таков, что никто не протестовал. Когда началась реформа Кубка Дэвиса, Федерер выступил против нее только тогда, когда появилась вероятность, что обновленный Кубок по датам наложится на Кубок Лэйвера.

Директор Australian Open Крэйг Тайли также работает на Федерера в Кубке Лэйвера. На двух последних Australian Open Федерер сыграл по шесть из семи матчей вечером, когда спала жара, и все – на арене Рода Лэйвера, центральном корте турнира. Шестикратный чемпион в этом году половину своих матчей провел на арене Маргарет Корт.

На последнем «Уимблдоне» Федерера впервые за три года поставили не на Центральный корт только после того, как выразил недовольство расписанием (Федерер проиграл).

Перед US Open агент Федерера Тони Годсик, по словам Беннето, предупредил турнирного рефери, чтобы тот не ставил Федерера на новый корт Армстронга. Федерер все свои матчи провел на арене Артура Эша.

Правило о тренерских тайм-аутах, действующее в WTA, и ряд других нововведений не одобряются ATP только потому, что Федерер против них.

Перед турниром в Роттердаме, куда Федерер не был заявлен, Годсик позвонил его директору и попросил wild card, а также сообщил, что гонорар теннисиста за приезд существенно вырос. Деньги предоставил банк, спонсирующий турнир. Турнир в Дубае деньги не нашел, и Федерер там не играл. По словам Сальо, вместо обычного миллиона долларов Годсик заявил гонорар в два. «Я слышал, даже больше», – сказал Беннето.

Вы проводите теннисный турнир. Как заманить туда Федерера?