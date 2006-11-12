Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    🔥Ари впервые вызван в сборную России

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Ари Краснодар Футбол

    Форвард «Краснодара» Ари может сыграть за сборную России.

    Бразилец получил вызов в национальную команду из-за травмы форварда Артема Дзюбы. Это первый вызов Ари в сборную.

    Он стал третьим бразильцем после Гильерме и Марио Фернандеса, который сыграет за сборную России.

    Ари выступает в России с 2010 года. Он играл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». 32-летний футболист получил российское гражданство в этом году.

    В текущем сезоне Ари принял участие в 11 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи. Его подробную статистику можно изучить здесь.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться