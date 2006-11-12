🔥Ари впервые вызван в сборную России

Форвард Ари может сыграть за сборную России.

Бразилец получил вызов в национальную команду из-за травмы форварда . Это первый вызов Ари в сборную.

Он стал третьим бразильцем после Гильерме и Марио Фернандеса, который сыграет за сборную России.

Ари выступает в России с 2010 года. Он играл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». 32-летний футболист получил российское гражданство в этом году.

В текущем сезоне Ари принял участие в 11 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи. Его подробную статистику можно изучить здесь.