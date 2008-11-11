«Бавария» проиграла суперматч в Дортмунде, Россия взяла Кубок «Карьялы», Хэмилтон недоволен Сироткиным, Туктамышева – 3-я в Японии и другие новости утра

1. «Бавария» проиграла дортмундской «Боруссии» в главном немецком матче осени. У мюнхенцев худший старт за 8 лет, и они вряд ли станут чемпионами.

2. Россияне победили шведов в рамках хоккейного Кубка «Карьялы». Команда Ильи Воробьева точно займет первое место по итогам турнира.

3. Елизавета Туктамышева – 3-я на Гран-при Японии. От серебра ее отделили 0,45 балла. Зато россиянка отобралась в финал. Мужской турнир выиграл японец Уно, Сергей Воронов – 2-й.

4. Александра Трусова победила на этапе Кубка России. В произвольной программе она исполнила каскад с четверным лутцем.

5. В 14-м туре РПЛ «Ростов» и «Динамо» сыграли вничью, «Крылья» потерпели поражение от «Ахмата» из-за ошибки Антона, «Урал» победил «Оренбург».

6. В финале межконтинентального кубка по пляжному футболу Россия уступила Ирану.

7. Норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной во 2-й партии матча на первенство мира.

8. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик нокаутировал Тони Белью в 8-м раунде и сохранил все пояса. Британец объявил о завершении карьеры.

9. В НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Коламбус», у Бучневича – 2 очка и звание третьей звезды матча, у Георгиева – третья победа подряд.

Денис Гурьянов из «Далласа» забросил первую шайбу в лиге в матче с «Нэшвиллом». Все результаты дня – здесь.

10. Сборная России по хоккею (до 17 лет) впервые с 2014 года выиграла Мировой кубок вызова в Канаде, в финале обыграв финнов.

11. В НБА попадание Лу Уильямса принесло «Клипперс» победу над «Милуоки» в упорнейшем матче с овертаймом. Все результаты дня – здесь.

12. «Филадельфия» и «Миннесота» договорились об обмене с участием Джимми Батлера.

13. Матч финала Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт» перенесли из-за плохой погоды.

14. Льюис Хэмилтон завоевал поул на Гран-при Бразилии, а затем подверг критике Сергея Сироткина.

15. Татьяна Каширина взяла золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике. Для нее это 5-я победа.

Цитата. Солари о Рамосе: «Ни у кого нет более переломанного носа»