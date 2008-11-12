Олег Кононов: «Буду ставить «Спартаку» атакующий футбол. Гвардиола – номер один для меня»

Новый главный тренер Олег Кононов рассказал о своих взглядах на футбол.

– Из современных тренеров образец для вас – Гвардиола?

– Да, он – номер один. Я с ним встречался, беседовал. Еще Клопп и Анчелотти.

– Часто доводится слышать, что романтичный футбол Романцева остался в прошлом. Гвардиола и вы доказываете обратное?

– Я считаю, что футбол развивается только в том случае, если развивается атака. Причем атака – это не только дриблинг и обыгрыш. Все намного сложнее. Вся работа клуба должна быть направлена на воспитание и приобретение подходящих под атакующую философию игроков. Атакующий футбол – это в первую очередь игра смелых людей, физически и психологически крепких, которые способны действовать в такой манере на протяжении 90 минут.

– А как же оборона?

– Развитие футбола состоит в атаке, а оборона должна этот атакующий футбол защищать. То есть тренировать нужно именно это – как защитить свою атаку, чтобы не пропустить гол.

– Но многие современные тренеры строят игру иначе и больше думают об обороне своих ворот.

– В моем понимании при таком подходе теряется самое главное, что есть в футболе, – зрелищность. А именно ее зрители хотят, от нее они получают удовольствие. Подход, о котором вы говорите, убивает зрелищность. Я же буду ставить тот футбол, который развивает игру и футболистов, их интеллект и мастерство. Он точно будет приносить удовлетворение зрителям!

– Говорят, без российского костяка большие победы в России невозможны. Вы тоже так считаете?

– Да. И если говорить о «Спартаке» с его большими традициями, поставленной работой Академии, то стремиться нужно к глобальной цели – чтобы большинство игроков были своими воспитанниками, и чтобы именно они были сердцем команды, несли тот самый спартаковский дух.

– Расскажите, каким он должен быть – «Спартак» ?

– Он должен приносить удовольствие результатами и соответствовать своей игрой высочайшему уровню спартаковских болельщиков. Отличаться на поле такой же решительностью и сплоченностью. Если получится, я буду счастлив, – сказал Кононов.