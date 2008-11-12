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    Олег Кононов: «Буду ставить «Спартаку» атакующий футбол. Гвардиола – номер один для меня»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Романцев Пеп Гвардиола Олег Кононов Академия Спартак по футболу им.Ф.Ф.Черенкова Футбол

    Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о своих взглядах на футбол.

    – Из современных тренеров образец для вас – Гвардиола?

    – Да, он – номер один. Я с ним встречался, беседовал. Еще Клопп и Анчелотти.

    – Часто доводится слышать, что романтичный футбол Романцева остался в прошлом. Гвардиола и вы доказываете обратное?

    – Я считаю, что футбол развивается только в том случае, если развивается атака. Причем атака – это не только дриблинг и обыгрыш. Все намного сложнее. Вся работа клуба должна быть направлена на воспитание и приобретение подходящих под атакующую философию игроков. Атакующий футбол – это в первую очередь игра смелых людей, физически и психологически крепких, которые способны действовать в такой манере на протяжении 90 минут.

    – А как же оборона?

    – Развитие футбола состоит в атаке, а оборона должна этот атакующий футбол защищать. То есть тренировать нужно именно это – как защитить свою атаку, чтобы не пропустить гол.

    – Но многие современные тренеры строят игру иначе и больше думают об обороне своих ворот.

    – В моем понимании при таком подходе теряется самое главное, что есть в футболе, – зрелищность. А именно ее зрители хотят, от нее они получают удовольствие. Подход, о котором вы говорите, убивает зрелищность. Я же буду ставить тот футбол, который развивает игру и футболистов, их интеллект и мастерство. Он точно будет приносить удовлетворение зрителям!

    – Говорят, без российского костяка большие победы в России невозможны. Вы тоже так считаете?

    – Да. И если говорить о «Спартаке» с его большими традициями, поставленной работой Академии, то стремиться нужно к глобальной цели – чтобы большинство игроков были своими воспитанниками, и чтобы именно они были сердцем команды, несли тот самый спартаковский дух.

    – Расскажите, каким он должен быть – «Спартак» Олега Кононова?

    – Он должен приносить удовольствие результатами и соответствовать своей игрой высочайшему уровню спартаковских болельщиков. Отличаться на поле такой же решительностью и сплоченностью. Если получится, я буду счастлив, – сказал Кононов.

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