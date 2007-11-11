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    Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Тим сыграет с Андерсоном, Федерер – с Нисикори

    Теги результаты ATP ATP Finals Теннис

    В первый день итогового турнира ATP стартуют участники группы Ллейтона Хьюитта: Доминик Тим и Кевин Андерсон начнут не ранее 17:00 по Москве, Роджер Федерер и Кеи Нисикори – не ранее 23:00.

    Nitto ATP Finals

    Лондон, Великобритания

    11 – 18 ноября 2018

    Итоговый турнир ATP

    Призовой фонд – 8 000 000 долларов США

    Крытые корты, хард

    Групповой этап

    Группа Гуги Куэртена

     

    Теннисист НД СЗ МЧ ДИ Матчи Сеты
    Новак Джокович         0-0 0-0
    Саша Зверев         0-0 0-0
    Марин Чилич         0-0 0-0
    Джон Изнер         0-0 0-0

     

    Александр Зверев (Германия) Марин Чилич (Хорватия)
    Дата проведения
    12 ноября, 16.00
    Онлайн матча

     

    Новак Джокович (Сербия) Джон Изнер (США)
    Дата проведения
    12 ноября, 22.00
    Онлайн матча

     


    Группа Ллейтона Хьюитта

     

    Теннисист РФ КА ДТ КН Матчи Сеты
    Роджер Федерер         0-0 0-0
    Кевин Андерсон         0-0 0-0
    Доминик Тим         0-0 0-0
    Кеи Нисикори         0-0 0-0 

     

    Кевин Андерсон (ЮАР) Доминик Тим (Австрия)
    Дата проведения
    11 ноября, 16.00
    Онлайн матча

     

    Роджер Федерер (Швейцария) Кеи Нисикори (Япония)
    Дата проведения
    11 ноября, 22.00
    Онлайн матча

     

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