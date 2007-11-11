Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Тим сыграет с Андерсоном, Федерер – с Нисикори

В первый день итогового турнира ATP стартуют участники группы Ллейтона Хьюитта: Доминик Тим и Кевин Андерсон начнут не ранее 17:00 по Москве, Роджер Федерер и Кеи Нисикори – не ранее 23:00.
Nitto ATP Finals
Лондон, Великобритания
11 – 18 ноября 2018
Итоговый турнир ATP
Призовой фонд – 8 000 000 долларов США
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа Гуги Куэртена
|Теннисист
|НД
|СЗ
|МЧ
|ДИ
|Матчи
|Сеты
|Новак Джокович
|0-0
|0-0
|Саша Зверев
|0-0
|0-0
|Марин Чилич
|0-0
|0-0
|Джон Изнер
|0-0
|0-0
- Дата проведения
- 12 ноября, 16.00
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.00
Группа Ллейтона Хьюитта
|Теннисист
|РФ
|КА
|ДТ
|КН
|Матчи
|Сеты
|Роджер Федерер
|0-0
|0-0
|Кевин Андерсон
|0-0
|0-0
|Доминик Тим
|0-0
|0-0
|Кеи Нисикори
|0-0
|0-0
- Дата проведения
- 11 ноября, 16.00
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.00