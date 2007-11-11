Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Тим сыграет с Андерсоном, Федерер – с Нисикори

В первый день итогового турнира ATP стартуют участники группы Ллейтона Хьюитта: Доминик Тим и Кевин Андерсон начнут не ранее 17:00 по Москве, Роджер Федерер и Кеи Нисикори – не ранее 23:00.

Nitto ATP Finals

Лондон, Великобритания

11 – 18 ноября 2018

Итоговый турнир ATP

Призовой фонд – 8 000 000 долларов США

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа Гуги Куэртена

Теннисист НД СЗ МЧ ДИ Матчи Сеты Новак Джокович 0-0 0-0 Саша Зверев 0-0 0-0 Марин Чилич 0-0 0-0 Джон Изнер 0-0 0-0



Группа Ллейтона Хьюитта