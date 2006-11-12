ЦСКА победил «Зенит», «Ман Сити» – «МЮ», «Ювентус» – «Милан», «Спартак» уже 9-й, «Барселона» проиграла и другие новости утра

1. ЦСКА победил «Зенит» впервые с 2014 года. Отрыв Питера от 2-го места в РПЛ сократился до 5 очков.

«Спартак» проиграл «Уфе» с Ребровым, Глушаковым и Ещенко в составе. Он 9-й после 14-го туров, клуб 14 лет не был так низко.

«Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью, «Краснодар» разгромил «Енисей» и вышел на второе место.

2. «Ман Сити» победил «МЮ», клуб не проигрывает в АПЛ 12 матчей подряд и лидирует в таблице. По 12 матчей без поражений также у «Ливерпуля» и «Челси». Такая картина в Англии впервые в истории.

У Сарри рекорд по дебютным матчам без поражений в АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном».

3. «Барселона» проиграла «Бетису» (не помогли даже первые голы Месси после травмы), впервые за 15 лет пропустив 4 гола дома, но лидирует в Ла Лиге.

«Реал» выиграл 4 матча подряд при Солари и отстает от каталонцев всего на 4 очка.

4. «Ювентус» в гостях победил «Милан» и не проигрывает в серии А 12 матчей подряд. У Роналду 14 (8+6) очков по системе «гол+пас», а у Игуаина истерика: незабитый пенальти, удаление за наезд на судью, слезы. «Интер» крупно сгорел «Аталанте», «Рома» разгромила «Сампдорию».

5. Кубок Либертадорес. Финал. «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» сыграли вничью в первом матче.

6. В НХЛ «Флорида» обыграла «Оттаву», у Киселевича – две голевые передачи, Дадонов приближается к клубному рекорду Буре по продолжительности результативной серии. Все результаты дня – здесь.

7. «Золотой мяч». Модрич – лидер после подсчета половины голосов, Варан – 2-й, Мбаппе – 3-й.

8. Андрей Сергеевич Аршавин, видимо, завершает выдающуюся карьеру.

9. Кубок «Карьялы». Россия уступила Чехии, но уже до этого выиграла турнир. Финляндия победила Швецию.

10. Гран-при Бразилии. Хэмилтон выиграл гонку, Ферстаппен – второй, Райкконен – третий, Сироткин – 16-й. Ферстаппен толкнул Окона после финиша.

11. «Бавария» опустилась на пятое место в бундеслиге после 11 туров. Пора звонить Хайнкесу!

12. В НБА «Детройт» уступил «Шарлотт», «Хьюстон» обыграл на своей площадке «Индиану». Все результаты дня – здесь.

13. «Монако» с треском влетел «ПСЖ» и продлил безвыигрышную серию до 16 матчей. У «Парижа» 13 побед подряд во Франции и рекорд топ-5 лиг Европы.

14. Кубок Федерации. Финал. Чехия победила США (3-0) и выиграла турнир в 6-й раз за 8 лет.

Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Андерсон обыграл Тима, Нисикори – Федерера.

15. Лыжи. Турнир в Муонио. Мельниченко выиграл гонку на 15 км свободным стилем, Большунов – 2-й. Непряева выиграла гонку на 10 км.

16. UFC Fight Night 139. Родригес нокаутировал «Корейского Зомби» на последней секунде.

Цитаты дня:

Елизавета Туктамышева: «Хотела бы встретиться с Трампом, чтобы сказать ему: «Я надеру тебе задницу в твиттере»

Станислав Черчесов: «Может, многие в Германии ревнуют, что у нас есть Путин, а у вас нет»

Фанаты «Спартака» – Федуну: «Как отдохнул, гондон?»