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    Олег Кононов: «С детства болею за «Спартак»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Романцев Константин Бесков Олег Кононов Спорт-Экспресс Футбол

    Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что с детства болеет за красно-белых.

    – Вы воспитывались на «Спартаке» Бескова? 

    – Да, считаю его самым лучшим тренером – как и Романцева. С детства болею за «Спартак». Хочу чтобы сейчас он играл в такой же манере.

    Встречусь с Романцевым и обсужу нюансы, надеюсь, он очень многое расскажет, а я прислушаюсь, – сказал Кононов.

    Кононов мог прийти в «Спартак» намного раньше. Его дважды уговаривал Бесков

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