Олег Кононов: «С детства болею за «Спартак»

Новый главный тренер Олег Кононов заявил, что с детства болеет за красно-белых.

– Вы воспитывались на Бескова?

– Да, считаю его самым лучшим тренером – как и Романцева. С детства болею за . Хочу чтобы сейчас он играл в такой же манере.

Встречусь с Романцевым и обсужу нюансы, надеюсь, он очень многое расскажет, а я прислушаюсь, – сказал Кононов.

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