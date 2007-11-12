Олег Кононов: «С детства болею за «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что с детства болеет за красно-белых.
– Вы воспитывались на «Спартаке» Бескова?
– Да, считаю его самым лучшим тренером – как и Романцева. С детства болею за «Спартак». Хочу чтобы сейчас он играл в такой же манере.
Встречусь с Романцевым и обсужу нюансы, надеюсь, он очень многое расскажет, а я прислушаюсь, – сказал Кононов.
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