URA.ru: Чиновница Глацких не будет уволена. Она заявила, что государство ничего не должно молодежи

Олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Ольга Глацких не будет уволена с должности директора Департамента молодежной политики Свердловской области.

Чиновница заявляла, что государство не просило своих граждан рожать и поэтому ничего не должно детям. Позже следственный комитет начал проверку по данным о нецелевых тратах департамента Глацких. Одна из структур, возглавляемая Глацких, получила в 2018 году 131 миллион рублей, предназначенный для реализации проектов по поддержке талантливой молодежи.

По информации URA.RU, Глацких отделается выговором.

Чиновница была временно отстранена от должности, но лишь заочно – с 4 ноября она отдыхает на Сейшельских островах.

Глацких отстранили от должности. Все из-за слов «государство не просило вас рожать»