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    «Спартак» заплатит за Кононова, Минск уволил Дуайера, новый контракт Стерлинга, стартовал матч за шахматную корону и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. «Спартак» заключил соглашение по Олегу Кононову с «Арсеналом» и заплатит за его штаб 500 тысяч евро. По данным «Чемпионата», компенсация составит 3,2 млн евро.

    2. Минское «Динамо» уволило Горди Дуайера и расторгло контракты со всем тренерским штабом. Парад отставок в КХЛ продолжается. 

    3. Россиянка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на Гран-при Японии, опередив Сатоко Мияхару на 0,09 балла. 

    Японец Шома Уно занял первое место после короткой программы у мужчин, упав на четверном тулупе и не сделав каскад. Сергей Воронов – второй.

    4. Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг продлил контракт с клубом до 2023 года. Он будет получать 300 тысяч фунтов в неделю.

    5. В Лондоне стартовал шахматный матч на первенство мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной. Первая партия после 115 ходов завершилась ничьей.

    6. В НХЛ «Коламбус» выиграл у «Вашингтона» (2:1), Бобровский отразил 33 броска от Овечкина и компании, став первой звездой матча. Все результаты дня – здесь

    7. «Кливленд» представил новую сине-оранжевую форму. Крутая?

    8. «Рома» интересуется хавбеком ЦСКА Ильзатом Ахметовым. Могут купить уже зимой.

    9. В НБА «Филадельфия» дожала «Шарлотт» в овертайме, у амбициозного Эмбиида 42+18. Все результаты дня – здесь

    10. Гол Криштиану Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов.

    11. «Спартак» может провести матч Лиги Европы без зрителей из-за поведения фанатов на игре с «Рейнджерс». УЕФА уже открыл дело.

    12. В 6-м туре Евролиги подмосковные «Химки» уступили дома «Барселоне» (80:87).

    13. «Зенит» хочет зимой купить форварда «Гремио» Луана, которым интересовался «Спартак».

    14. Художник Покрас Лампас создал перед стадионом «Локомотива» самое большое каллиграфити в мире. Смотрится мощно.

    15. По данным Football Leaks, «ПСЖ» платит Неймару премию за этику – 375 000 евро в месяц за приветствие фанатов, имидж и интервью.

    16. Легенда «Челси» Дидье Дрогба завершил карьеру в 40 лет. Или нет.

    Цитаты дня.

    «Работать с Гвардиолой – лучше, чем секс». Дани Алвес хвалит Пепа. Пеп ответил, что предпочитает секс.

    «Адвокат – лучший тренер в истории «Зенита». Согласны с Леонидом Слуцким?

    «Появление в НХЛ команды из Европы неизбежно». Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли со смелой идеей.

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