«Автомобилист» проиграл 2-й из 27 матчей в сезоне и впервые за месяц

СКА победил «Автомобилист» (5:2) в рамках регулярного чемпионата .

Команда Андрея Мартемьянова проиграла лишь вторую игру из 27 в сезоне. Прервалась победная серия из 7 матчей.

До этого единственное поражение , прервав серию клуба из 18 побед, смог нанести «Барыс» (1:2) 16 октября.

набрал 50 очков в 27 матчах и продолжает лидировать на Востоке и в общей турнирной таблице .

В активе 5 побед в шести последних играх и 41 балл в 26 встречах в сезоне. Команда занимает второе месте в турнирной таблице Западной конференции.