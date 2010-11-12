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    «Автомобилист» проиграл 2-й из 27 матчей в сезоне и впервые за месяц

    Теги СКА Автомобилист Илья Воробьев КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

    СКА победил «Автомобилист» (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    Команда Андрея Мартемьянова проиграла лишь вторую игру из 27 в сезоне. Прервалась победная серия из 7 матчей.

    До этого единственное поражение «Автомобилисту», прервав серию клуба из 18 побед, смог нанести «Барыс» (1:2) 16 октября.

    «Автомобилист» набрал 50 очков в 27 матчах и продолжает лидировать на Востоке и в общей турнирной таблице КХЛ

    В активе СКА 5 побед в шести последних играх и 41 балл в 26 встречах в сезоне. Команда занимает второе месте в турнирной таблице Западной конференции.

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