«Северсталь» уволила Гулявцева

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев покидает свой пост.

«Хоккейный клуб «Северсталь» благодарит Александра Вячеславовича за работу и желает успехов в дальнейшей трудовой деятельности.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Викторович Торгаев», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

«Северсталь» выиграла лишь два из последних 10 матчей в КХЛ, потерпев 8 поражений. Команда занимает 11-е место в Западной конференции.

Эта тренерская отставка стала уже 6-й с начала сезона КХЛ. Ранее своих постов лишились Владимир Юрзинов («Сибирь»), Владимир Воробьев («Динамо» Москва), Герман Титов («Трактор»), Вадим Епанчинцев («Спартак») и Горди Дуайер («Динамо» Минск).

Отметим, что за всю историю КХЛ пока не было ни одного сезона, в котором увольняли бы менее 8 тренеров.