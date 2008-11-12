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    «Северсталь» уволила Гулявцева

    Теги Северсталь Александр Гулявцев отставки КХЛ Павел Торгаев Хоккей

    Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев покидает свой пост.

    «Хоккейный клуб «Северсталь» благодарит Александра Вячеславовича за работу и желает успехов в дальнейшей трудовой деятельности.

    Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Викторович Торгаев», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

    «Северсталь» выиграла лишь два из последних 10 матчей в КХЛ, потерпев 8 поражений. Команда занимает 11-е место в Западной конференции.

    Эта тренерская отставка стала уже 6-й с начала сезона КХЛ. Ранее своих постов лишились Владимир Юрзинов («Сибирь»), Владимир Воробьев («Динамо» Москва), Герман Титов («Трактор»), Вадим Епанчинцев («Спартак») и Горди Дуайер («Динамо» Минск). 

    Отметим, что за всю историю КХЛ пока не было ни одного сезона, в котором увольняли бы менее 8 тренеров. 

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