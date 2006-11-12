«ПСЖ» могут запретить трансферы. Клуб в 2015 году незаконно подписал 12-летнего игрока «Барселоны»

ФИФА может запретить регистрировать новых игроков за нарушение правил, регулирующих переходы несовершеннолетних футболистов.

В 2015 году парижане подписали 12-летнего на тот момент футболиста «Барселоны» Кайса Руиса.

дал отцу игрока фиктивную работу, якобы наняв его скаутом, чтобы обойти запрет на покупку юных футболистов, сообщает As со ссылкой на телеканал France 2, который в эфире показал сюжет, основанный на информации Football Leaks.

Правила ФИФА позволяют клубам заключать контракты с несовершеннолетними игроками лишь по семейным обстоятельствам. мог нарушить это правило, дав фиктивную работу отцу игрока.

Кроме того, Руис получил от подписной бонус в размере 400 тысяч евро.

Сейчас 16-летний франко-марокканский футболист подписал первый профессиональный контракт с «Пари Сен-Жермен» – до 2021 года.

ФИФА ведет расследование. Если вина «ПСЖ» будет доказана, то клубу грозит запрет на трансферы, как это было в случае с «Барселоной», «Атлетико» и «Реалом».

Отметим, что и незаконно в свое время подписала Кайса Руиса. Он был одним из тех игроков, за покупку которого ФИФА запретили каталонцам регистрировать новичков. Руису также запретили играть за «Барселону» до 16-летия.