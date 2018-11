Туктамышева будет комментировать этап Гран-при России на «Матч ТВ»

Чемпионка мира 2015 года будет комментировать соревнования женщин и спортивных пар на этапе Гран-при Rostelecom Cup, который пройдет с 16 по 18 ноября в Москве.

Об этом спортсменка сообщила в своем твиттере.

«Планирую комментировать женские соревнования и пары. Слушайте меня на , – написала Туктамышева.

How he’s announcing everything earlier than athletes? Truly The Godfather of Figure skating.

I’m going to commentate ladies and pairs event. Listen to me on Match TV! https://t.co/TIPrhIhB3b