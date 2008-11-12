Габулов завершил карьеру игрока. Он может стать министром спорта Северной Осетии

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов больше не будет играть в футбол.

«С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет – я выступал за разные клубы, достиг определенных результатов в футболе.

Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом.

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От всей души я хочу поблагодарить футболистов, тренеров, персонал – всех, с кем я когда-либо работал в одной команде. Я общался с талантливыми людьми, многие из которых стали моими хорошими друзьями.

Спасибо болельщикам, которые на протяжении всей карьеры поддерживали меня. Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда были рядом. Спасибо всем огромное!

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Многие считают, что стоит играть до того момента, пока ты востребован. Я же думаю, что уходить нужно тогда, когда ты чувствуешь, что отдал себя футболу полностью и достиг тех результатов, которые мог достичь.

Сейчас, проанализировав свое внутреннее состояние, оглянувшись на свой игровой путь, я понял, что как футболист сделал все, что мог. Закончить карьеру в 35 лет в статусе чемпиона Бельгии и игрока сборной России после успешного чемпионата мира – это лучший момент для меня.

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Сейчас наступает новый этап в моей карьере и жизни. Я сделаю все, чтобы он стал для меня не менее интересным, насыщенным и успешным», – написал Габулов в инстаграме.

Сообщалось, что 35-летний футболист может стать министром спорта Северной Осетии.

Габулов наиболее известен по выступлениям за «Динамо», , «Аланию» и «Анжи». Также он выступал за «Кубань», «Амкар», «Моздок» и тульский «Арсенал», а завершал карьеру в .

На счету Габулова 10 матчей в составе сборной России.

«Хочу сыграть на чемпионате мира и выиграть его!» Вы ржете, а Габулов – легенда