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    Старриджа обвиняют в ставках на матчи. Это запрещено FA

    Теги Ливерпуль Джоуи Бартон Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия дисквалификации происшествия Вест Бромвич Ставки на спорт Футбольная ассоциация Англии Дэниэл Старридж Футбол

    Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения против нападающего «Ливерпуля» Даниэла Старриджа.

    29-летний англичанин обвиняется в том, что ставил на исход футбольных матчей, что запрещено правилами FA.

    Согласно обвинению, Старридж сделал ставки на два матча в январе 2018 года.

    Также футболисту вменяется в вину предоставление информации, которая впоследствии была использована для ставок.

    Старридж может ответить на обвинения до 20 ноября. О возможных санкциях против футболиста пока не сообщается.

    В апреле 2017 года экс-хавбек сборной Англии Джоуи Бартон был дисквалифицирован за ставки на полтора года. Он разместил 1 260 ставок за 10 лет. Впоследствии дисквалификация была сокращена на 5 месяцев. 

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