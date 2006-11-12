Старриджа обвиняют в ставках на матчи. Это запрещено FA

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения против нападающего Даниэла Старриджа.

29-летний англичанин обвиняется в том, что ставил на исход футбольных матчей, что запрещено правилами FA.

Согласно обвинению, Старридж сделал ставки на два матча в январе 2018 года.

Также футболисту вменяется в вину предоставление информации, которая впоследствии была использована для ставок.

Старридж может ответить на обвинения до 20 ноября. О возможных санкциях против футболиста пока не сообщается.

В апреле 2017 года экс-хавбек сборной Англии Джоуи Бартон был дисквалифицирован за ставки на полтора года. Он разместил 1 260 ставок за 10 лет. Впоследствии дисквалификация была сокращена на 5 месяцев.