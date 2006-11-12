Зобнин и Петров могут пропустить матчи сборной России

Еще два игрока сборной России могут пропустить ноябрьские матчи.

Проблемы с мышцами бедра есть у хавбека Романа Зобнина и защитника «Краснодара» Сергея Петрова, который сам был довызван в сборную из-за травмы .

Зобнин пропустил матч с «Уфой» (0:2), Петров отыграл 90 минут в матче с (3:0). В течение сегодняшнего дня они пройдут обследование, по результатам которого станет ясно, смогут ли они готовиться к играм.

Напомним, что сборной России предстоит товарищеский матч с Германией и заключительная игра в рамках группового этапа Лиги наций со Швецией.

Ранее из-за травм из списка сборной России были исключены защитник Марио Фернандес, полузащитники , Ильзат Ахметов и Денис Черышев, а также форвард , которого заменил Ари.