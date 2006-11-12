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    Зобнин и Петров могут пропустить матчи сборной России

    Теги Спартак Сборная России по футболу травмы Краснодар Сергей Петров Роман Зобнин Футбол

    Еще два игрока сборной России могут пропустить ноябрьские матчи.

    Проблемы с мышцами бедра есть у хавбека «Спартака» Романа Зобнина и защитника «Краснодара» Сергея Петрова, который сам был довызван в сборную из-за травмы Марио Фернандеса.

    Зобнин пропустил матч с «Уфой» (0:2), Петров отыграл 90 минут в матче с «Енисеем» (3:0). В течение сегодняшнего дня они пройдут обследование, по результатам которого станет ясно, смогут ли они готовиться к играм.

    Напомним, что сборной России предстоит товарищеский матч с Германией и заключительная игра в рамках группового этапа Лиги наций со Швецией.

    Ранее из-за травм из списка сборной России были исключены защитник Марио Фернандес, полузащитники Александр Головин, Ильзат Ахметов и Денис Черышев, а также форвард Артем Дзюба, которого заменил Ари.

     

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