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    Павлюченко о вызове Ари в сборную России: «Для меня это дикая ситуация. Матчи с его участием я смотреть не буду»

    Теги Артем Дзюба Роман Павлюченко Сборная России по футболу Ари Краснодар Арарат Москва Футбол

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко критически высказался о вызове в команду нападающего «Краснодара» Ари.

    «Ну у нас же нет своих российских футболистов. Для меня Ари раздражитель, сами знаете почему. Я просто не буду смотреть матчи сборной России с участием Ари. Для меня этот футболист вызывает особенные чувства после драки в финале Кубка России.

    У нас получается, что половина игроков из Бразилии, половина из России, что это за сборная такая? Лучше вызывать своих российских футболистов, пускай мы не будем добиваться каких-то сверхрезультатов, но у нас что, некого вызвать в сборную? У нас есть нападающие, которые могут заменить того же Дзюбу.

    Для меня эта ситуация на самом деле дикая — после того, как он бьет по голове сзади российских футболистов и потом его вызывают в сборную России. Я считаю, что это неправильно, поэтому я с его участием матчи сборной смотреть не буду», — заявил Павлюченко.

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    Опрос

    Ари вызван в сборную России. Справедливо?

    2709 голосов
    • Да
      61%
    • Нет
      32%
    • Не буду смотреть его матчи
      7%

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