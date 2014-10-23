Борцы сборной России посвятили Путину золото Садулаева на чемпионате мира

Сборная России по вольной борьбе посвятила президенту страны победу Абдулрашида Садулаева на чемпионате мира в Будапеште.

«Победу в финале мы посвящаем нашему президенту. Мы знаем, что он как профессиональный спортсмен был разочарован нашим результатом на парижском чемпионате.

Мы посвящаем победу ему, всему нашему народу и, конечно, всему народу Дагестана, представителем которого является Садулаев.

Чемпионат еще в самом разгаре, но я не могу не поздравить наших братьев, настоящих воинов борцовского ковра – вольников. Все видели, какую победную точку в конце поставил капитан команды Садулаев.

Четыре золотые награды были завоеваны в жесточайшей конкуренции, была проделана колоссальная работа после парижского чемпионата.



Но этот результат – уже история. И ребята, и тренеры это прекрасно понимают, поэтому пусть сейчас у нас и эйфорийное настроение, завтра будут новые вызовы, и им надо будет соответствовать.

А для этого надо верить в себя и в дело, которым ты занимаешься, это прописные истины. И делать нужно чуть-чуть больше, чем час назад, умирая и возрождаясь на тренировках», – рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) .

Сборная России по вольной борьбе на чемпионате мира-2018 завоевала четыре золота, одно серебро и две бронзы.