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    Каррера устроил прощальный обед для игроков «Спартака». Не пришел только Глушаков

    Теги Спартак премьер-лига Россия фото Денис Глушаков Массимо Каррера Футбол

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера устроил прощальный обед для команды.

    На встречу пришли все игроки, за исключением бывшего капитана команды Дениса Глушакова. Отправленный вместе с ним в дубль Андрей Ещенко также присутствовал на мероприятии.

    Напомним, что Каррера был вчера отправлен в отставку. В инстаграме он попрощался со всеми игроками, которые опубликовали посты про тренера, за исключением Глушакова.

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    Фото: твиттер Марко Трабукки

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