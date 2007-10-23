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    Михаил Моссаковский: «Сегодня «Спартак» встретится с представителями Скрипника»

    Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Латвия Виктор Скрипник Михаил Моссаковский Рига Футбол

    Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский поделился информацией о том, что возглавляющий «Ригу» Виктор Скрипник претендует на пост главного тренера в «Спартаке».

    «Встреча представителей Виктора Скрипника с руководством «Спартака» назначена уже на сегодня. Сам тренер в Латвии.

    Завтра у него финал Кубка страны. В ближайшие 3 дня Скрипник с ФК «Рига» может взять 2 трофея. Сейчас у него 19 игр подряд без поражений в чемпионате Латвии», – написал Моссаковский.

    Ранее о возможном назначении Скрипника в «Спартак» написал журналист Илья Казаков.

    Скрипник работает в «Риге» с лета 2018 года. До этого 48-летний украинец работал в системе «Вердера», а с 2014 по 2016 год возглавлял главную команду.

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