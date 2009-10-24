НХЛ. «Коламбус» принимает «Аризону», «Лос-Анджелес» в гостях у «Далласа», «Питтсбург» против «Эдмонтона»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 24 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 24 октября, 02.30, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 24 октября, 02.30, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 24 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 24 октября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 24 октября, 03.30, «United Center»
- Дата проведения
- 24 октября, 04.00, «Rogers Place»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.