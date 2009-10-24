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    НХЛ. «Коламбус» принимает «Аризону», «Лос-Анджелес» в гостях у «Далласа», «Питтсбург» против «Эдмонтона»

    Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Оттава Монреаль Бостон Флорида Нэшвилл Коламбус Чикаго Калгари Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Хоккей

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Коламбус – Аризона 1:0 (1 период)
    Дата проведения
    24 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 1 Дюбуа (Эткинсон, Веренски)

     

    Рейнджерс – Флорида 0:0 (1 период)
    Дата проведения
    24 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео

     

    Оттава – Бостон
    Дата проведения
    24 октября, 02.30, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео

     

    Монреаль – Калгари
    Дата проведения
    24 октября, 02.30, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео

     

    Нэшвилл – Сан-Хосе
    Дата проведения
    24 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео

     

    Даллас – Лос-Анджелес
    Дата проведения
    24 октября, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео

     

    Чикаго – Анахайм
    Дата проведения
    24 октября, 03.30, «United Center»
    Онлайн матча Видео

     

    Эдмонтон – Питтсбург
    Дата проведения
    24 октября, 04.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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