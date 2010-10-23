«Ювентус» в гостях победил «МЮ» (1:0), выиграв 11-й из 12 матчей в сезоне

дома уступил (0:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Туринский клуб с девятью очками возглавляет свою группу. «МЮ» идет вторым, набрав 4 очка.

выиграл 11 из 12 матчей в сезоне, потеряв очки лишь в игре серии А с «Дженоа» (1:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – .

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