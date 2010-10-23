«Ювентус» в гостях победил «МЮ» (1:0), выиграв 11-й из 12 матчей в сезоне

«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Ювентусу» (0:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Туринский клуб с девятью очками возглавляет свою группу. «МЮ» идет вторым, набрав 4 очка.
«Ювентус» выиграл 11 из 12 матчей в сезоне, потеряв очки лишь в игре серии А с «Дженоа» (1:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Ювентус».
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Олд Траффорд»
- Гол:
- 0:1 – 17 Дибала.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Матич, Погба, Рэшфорд, Мата, Марсьяль, Лукаку.
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Ювентус –
Шченсны, Жоау Канселу (Дуглас Коста, 87), Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Куадрадо (Бардзальи, 81), Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Дибала (Бернардески, 78), Роналду.