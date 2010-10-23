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    «Ювентус» в гостях победил «МЮ» (1:0), выиграв 11-й из 12 матчей в сезоне

    Теги Манчестер Юнайтед Ювентус Лига чемпионов Пауло Дибала Футбол

    «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Ювентусу» (0:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Туринский клуб с девятью очками возглавляет свою группу. «МЮ» идет вторым, набрав 4 очка.

    «Ювентус» выиграл 11 из 12 матчей в сезоне, потеряв очки лишь в игре серии А с «Дженоа» (1:1).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Ювентус».

    Манчестер Юнайтед Англия – Ювентус Италия 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    23 октября, 22.00, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 17 Дибала.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Матич, Погба, Рэшфорд, Мата, Марсьяль, Лукаку.
    ЮвентусШченсны, Жоау Канселу (Дуглас Коста, 87), Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Куадрадо (Бардзальи, 81), Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Дибала (Бернардески, 78), Роналду.
    Предупреждения:
    Матюиди (59), Янг (77), Кьеллини (82).

    Таблица ЛЧ

    Статистика ЛЧ

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