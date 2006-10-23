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    Посольство РФ: «В римском метро пострадали 30 человек, семеро в тяжелом состоянии»

    Теги ЦСКА Рома премьер-лига Россия Лига чемпионов происшествия ТАСС Футбол

    Представитель посольства РФ прокомментировал инцидент в римском метро с участием болельщиков ЦСКА.

    На одной из станций сломался эскалатор. Это, предположительно, произошло из-за того, что то на эскалаторе было слишком много людей. Также сообщалось, что несколько пьяных мужчин вместе прыгнули на полотно.

    «Всего пострадали 30 человек: семеро тяжело, состояние пятерых оценивается как средней тяжести, еще 18 получили легкие ранения.

    Велика вероятность, что большинство пострадавших россияне, но пока их личности и национальность не устанавливались», – сообщил представитель посольства.

    Станция метро, где произошел инцидент, в настоящее время закрыта.

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