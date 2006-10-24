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    «Реал» прервал серию из 5 матчей без побед, обыграв «Викторию» (2:1) в ЛЧ

    Теги Карим Бензема Реал Мадрид Виктория Пльзень Лига чемпионов Марсело Патрик Грошовски Футбол

    «Реал» обыграл «Викторию»  (2:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Мадридцы прервали серию из пяти матчей без побед, в которую уместились четыре поражения и одна ничья.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Виктория».

    Реал Мадрид Испания – Виктория Пльзень Чехия 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    23 октября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 11 Бензема, 2:0 – 55 Марсело, 2:1 – 78 Грошовски.
    Реал МадридНавас, Васкес, Начо, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Бэйл (Асенсио, 75), Бензема (Диас, 88), Иско (Вальверде, 54).
    Виктория ПльзеньГрушка, Ржезник, Гейда, Губник, Лимберски, Прохазка (Горшава, 65), Грошовски, Гавел (Экпай, 76), Чермак, Петржела (Ржезничек, 86), Крменчик.
    Предупреждения:
    Лимберски (27), Иско (32), Кроос (59), Рамос (90).

    Таблица ЛЧ

    Статистика ЛЧ

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