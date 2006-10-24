«Реал» прервал серию из 5 матчей без побед, обыграв «Викторию» (2:1) в ЛЧ

«Реал» обыграл «Викторию» (2:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Мадридцы прервали серию из пяти матчей без побед, в которую уместились четыре поражения и одна ничья.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Виктория».
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Навас, Васкес, Начо, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Бэйл (Асенсио, 75), Бензема (Диас, 88), Иско (Вальверде, 54).
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Виктория Пльзень –
Грушка, Ржезник, Гейда, Губник, Лимберски, Прохазка (Горшава, 65), Грошовски, Гавел (Экпай, 76), Чермак, Петржела (Ржезничек, 86), Крменчик.