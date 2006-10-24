«Реал» прервал серию из 5 матчей без побед, обыграв «Викторию» (2:1) в ЛЧ

обыграл «Викторию» (2:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Мадридцы прервали серию из пяти матчей без побед, в которую уместились четыре поражения и одна ничья.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча – «Виктория».

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